11月6日にYouTubeで生配信されたビジネス動画メディア『ReHacQ-リハック-』に、日本維新の会・藤田文武共同代表（44）が出演。日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」日曜版（11月2日号）で報じられた“公金環流疑惑”を改めて説明したが、番組内で発した“余計なひと言”に一部視聴者からひんしゅくを買っている。同紙によれば、藤田氏は’17年〜’24年にかけて自身の公設第1秘書が代表を務める会社に「ビラ印刷費」などの名目で、「