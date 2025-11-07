バレーボール女子・SVリーグのヴィクトリーナ姫路は、開幕から6連勝と好調だったが、11月1日と2日のホームゲーム、SAGA久光スプリングス戦で2連敗。昨シーズン、プレーオフで敗れた相手にリベンジすることはできなかった。1日はストレート負けで苦杯をなめたヴィクトリーナ。しかし、2日は、1-2と劣勢の第4セットで0-5のビハインドから逆転すれば、最終セットで9-14とマッチポイントを奪われながら2点差まで追い詰めるなど、粘