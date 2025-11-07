６日、消費財エリアに展示されたぬいぐるみ。（上海＝新華社記者／方芸暁）【新華社上海11月7日】中国上海市で開催中の第8回中国国際輸入博覧会では各国企業が食品、玩具、家庭用品などを出品している。消費財エリアに展示された愛らしいデザインのぬいぐるみは来場者の注目を集めている。６日、消費財エリアに展示されたぬいぐるみ。（上海＝新華社記者／方芸暁）６日、消費財エリアに展示されたぬいぐるみ。（上海＝新華社記者