ジュリア最強モデルに『究極』の限定車ステランティス・ジャパンは、アルファ・ロメオのスポーツセダン『ジュリア・クアドリフォリオ』をベースとした限定車『ジュリア・クアドリフォリオ・エストレマ（GIULIA Quadrifoglio Estrema）』を発売した。【画像】アルファ・ロメオ・ジュリア・クアドリフォリオ・エストレマとイタリア国家憲兵隊仕様車全7枚『エストレマ』とはイタリア語で『究極・最上級』を意味する単語で、ジュリア