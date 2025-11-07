【あす8日（土）全国天気】○ポイント・北海道も回復へ・全国的に晴れ・関東は雲が取れにくいか？・関東以北は寒い・西日本は20℃以上あす8日（土）は、北日本での冬型も収まり、移動性の高気圧に広く覆われるでしょう。このため、北海道の雪も明け方までにはやみ、次第に晴れ間が広がりそうです。全国的には青空の広がる所が多くなるでしょう。ただ関東は南部を中心に、雲が取れにくいかもしれません。下層寒気が広く残るため、北