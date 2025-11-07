７日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２４４．０７ポイント（０．９２％）安の２６２４１．８３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８８．４１ポイント（０．９４％）安の９２６７．５６ポイントと反落した。売買代金は２０９６億４４３０万香港ドル（約４兆１３６２億円）にやや縮小している（６日は２３４６億５３１０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが再