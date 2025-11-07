元AKB48でフリーアナウンサーの小林茉里奈（29）が7日、自身のインスタグラムを通じて第1子男児出産を報告した。小林アナは「先日第一子となる男の子を出産いたしましたおかげさまで母子共に元気にしています！」と発表。「妊娠発表後、温かい祝福の言葉をかけてくださった皆さん本当にありがとうございます」と感謝をつづり、「初めての育児で戸惑うことも多いですが…夫と力を合わせて、私たちらしく、息子の成長を1日1