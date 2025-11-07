ロシアの国旗木原稔官房長官は7日の記者会見で、ロシア当局が北方領土の周辺海域で8日〜12月1日に射撃訓練を実施するとの航行警報を4日付で出したことを明らかにした。日本政府は5日、外交ルートでロシア側に射撃訓練を含む軍備強化は「北方四島に関するわが国の立場に反し、受け入れられない」と抗議した。航行警報の対象海域は色丹島の北側と北西側の2カ所。外務省によると、北方領土周辺で射撃訓練の航行警報が出されるのは