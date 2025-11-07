毎回大人気の「dazzlin（ダズリン）」と「POLO BCS（ポロ・ビーシーエス）」のコラボレーションが、ついに第4弾として登場します。今回は、POLO BCSの持つ知的でクラシックな雰囲気に、dazzlinらしいフェミニンなエッセンスをプラス。温もりを感じる素材や優しい色合いで、秋冬コーデを上品にアップデートします。予約は11月7日(金)12:00～開始♡ クラシック×ガーリーの絶