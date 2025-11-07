人気漫画『キングダム』の王騎将軍に変身する“ものまねメイク動画”がTikTokに投稿されると39万回再生を突破し、話題を呼んでいます。投稿したのは、動画クリエイターのモリスワンさん（@mori_swan）です。動画では「女なのに王騎将軍のものまねメイクしてみた！」というキャプションとともに、映画版『キングダム』で王騎将軍役を演じた大沢たかおさんに似せたメイクを披露。すると、「とんでもねえクオリティ！！！」「やめてww