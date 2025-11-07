先月行われた国民スポーツ大会の、ボートを漕いで速さを競う、ローイング少年女子で優勝した本荘高校の小松煌選手が県庁を訪れ、喜びを報告しました。高校卒業後は県外の大学に進学し、日本代表を目指します。本荘高校3年の小松煌選手は身長174センチ。長い手足を生かしたパワフルな漕ぎが特徴です。先月、滋賀県で行われた国民スポーツ大会ローイングの少年女子に出場した小松選手。2本のオー