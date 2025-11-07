中国自然資源部は11月6日に行われた2025アモイ国際海洋週間の開幕式で、世界初の深海の典型な生息環境を対象にした人工知能（AI）を利用したマルチモード大規模モデルである「深海生息環境スマート認知と探査マルチモード大規模モデル」を発表しました。ここでの「生息環境」とは、海洋生物生態システム全体にとっての「細胞」、または「ユニット」と理解できます。深海の生息環境はほとんどが海面下4500メートル以下に位置し、現