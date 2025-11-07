歌舞伎俳優の市川染五郎が、9日に放送されるMBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(毎週日曜23:00〜23:30)に出演する。市川染五郎「歌舞伎がとにかく好きなんです。物心ついた時からずっと好き」祖父は二代目松本白鸚、父は十代目松本幸四郎。江戸時代から続く歌舞伎の名門に生まれた二十歳の青年は、誰かに強要されたわけでもなく真っ直ぐな目で歌舞伎への愛を語る。「パワーをもらえる」と、楽屋には高祖父から代々の写真