日本製鉄とTernium Investments(テル二ウム)は11月5日、ウジミナスの株式譲渡契約を締結したことを発表した。○締結の概要今回、日本製鉄が、同社の持分法適用会社であるUsinas Siderorgicas de Minas Gerais S.A.(ウジミナス)の株主間協定が対象とする全株式(約149.4百株)をテルニウムに譲渡する契約を締結したことが発表された。なお、今回譲渡されたウジミナスは、南米地域を中心とした鋼鉄製品の製造・販売を行う企業で、本社