インバースネットは11月7日、同社が展開するオリジナルBTOパソコン「FRONTIER」ブランドにおけるキャンペーン施策として、14型ノートPC「NVシリーズ」を特別価格で提供する「Windows 11買い替え応援企画！〜下取りは2倍〜」を開始した。実施期間は11月30日（日）まで。FRONTIER、ノートPC「NVシリーズ」対象にセール開催 - 下取り額は2倍の2000円に第12世代Coreプロセッサを採用したことで、コストパフォーマンスに優れるという14