ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える』の新シーズン『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』(11月9日スタート 毎週日曜21:00〜)の事前番組が公開された。『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』事前番組の場面カット(C)AbemaTV,Inc.○パートナーがいるのに、他の異性が気になってしまったことは?事前番組では、番組にちなんだアンケート企画を実施。「パートナーがいるのに、他の異性が気になってしまっ