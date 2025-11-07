NTT西日本 沖縄支店では10月27日から11月3日にかけて、沖縄県立図書館にてロボット×AIを活用した「ぴたりえチャット」「ぴたりえクイズ」を展示した。関係者は「子どもたちが本に親しむきっかけになれば」と期待を寄せる。NTT西日本が、沖縄にてAIロボットを活用したソリューションを展示した○「ぴたりえチャット」とは?NTT西日本では、AIロボットが子どもたちの“学びのパートナー”になる未来を思い描いている。「ぴたりえチャ