モスバーガーを展開するモスフードサービスは、11月12日から全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)にて、サンリオの「マイメロディ」および「クロミ」との複数のコラボレーション企画を期間限定で実施する。第一弾では、子ども向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットに、コラボレーションしたおもちゃが付く。「マイメロディ」&「クロミ」コラボレーション 第一弾コラボレーション企画第一弾となるコラボおも