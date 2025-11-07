ニトリは、吸湿発熱素材「Nウォーム」を使用した「Nウォーム電気毛布」シリーズを一部店舗およびニトリネットで販売開始した。電熱線による加熱とNウォーム素材の吸湿発熱機能を組み合わせた製品で、洗濯でき清潔に使用できる。ニトリが「Nウォーム」使用の電気毛布を発売「Nウォーム電気毛布」シリーズは、敷きタイプと掛け敷きタイプの2種類を展開。素材は通常の「Nウォーム」と、より温感の強い「Nウォームダブルスーパー」の2