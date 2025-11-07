道は、高病原性鳥インフルエンザの発生が確認された恵庭市の養鶏場で、ニワトリ約23万1千羽について、11月7日午後4時までに殺処分が完了したと発表しました。恵庭市の養鶏場では、11月1日に死んだニワトリが見つかり、遺伝子検査を行ったところ、高病原性鳥インフルエンザの陽性と確認されました。道内では10月、白老町の養鶏場で卵用のニワトリから今シーズン初めて高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されていて、白老町