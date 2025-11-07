「人のまねをするトド」の姿を見ることができるイベントが行われています。城崎マリンワールドのトドのハマちゃん。トレーナーが舌を出すと、ハマちゃんも舌を出します。ハマちゃんは５０種類ものヒトの言葉を聞き分けることができ、「日本一言葉を聞き分けるトド」として知られています。今年６月、このハマちゃんの新たな研究結果が国際的な学術誌に掲載されました。それは、「ヒトの動きをまねできる能力がある」という