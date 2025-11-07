大阪府が府立高校再編を進めるなか、市民団体が存続を求めて署名を提出しました。府立高校の存続などを求め、市民団体は７日午後、大阪府教委に８０００筆以上の署名を提出しました。（大阪の高校を守る会・志摩毅事務局長）「少子化だからと言って高校をつぶすのではなく少子化をチャンスに教育条件の改善してほしい」府教委は門真市の門真西高校と羽曳野市の懐風館高校を５年以上定員割れが続いているることなどから、再来