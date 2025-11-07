金融庁は7日、メガバンクなどが検討している「ステーブルコイン」の共同発行にむけた実証実験の支援を行うと発表しました。みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行の3行などは、法定通貨を資産として担保した電子決済手段の1つ「ステーブルコイン」の共同発行をめざしています。「ステーブルコイン」を使い、海外に送金すれば、手数料が抑えられるなどのメリットが見込まれますが、金融庁は、共同発行にむけた実証実験を支援し、海