神戸空港で発覚した麻薬の密輸事件でデビューしたての麻薬探知犬がお手柄です。関税法違反の疑いで神戸地検に告発されたのは、アメリカ国籍の２６歳の男です。男は先月１０日、台湾から神戸空港に到着した際、大麻リキッド１．３７ｇをスーツケースの中に隠して密輸しようとした疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、男は麻薬取締法違反の罪ですでに逮捕・起訴されているということです。神戸空港では、ことし４