テレビ東京系「あちこちオードリー」が５日、放送され、オードリー・若林正恭、春日俊彰がＭＣを務めた。この日は、ロングコートダディ・堂前透、兎、しずる・池田一真、純、や団・ロングサイズ伊藤、本間キッド、中嶋享の３組が出演し、激戦となった「キングオブコント２０２５」決勝を振り返った。ロングコートダディの初優勝で幕を閉じた同大会だったが、しずるの９年ぶり決勝進出にも注目が集まった。しずるの２人は、