フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）は７日、同ＨＤおよびフジテレビ取締役の安田美智代氏が同日付で辞任したことをＨＰ上で明らかにした。会食費用や物品購入について、事実と異なる経費精算を行っていたことが複数確認されたという。疑義が生じたのは９月中旬。社内のチェック機能により一部不適切な経費精算の疑義が認められたことから、同ＨＤの社外取締役を委員長とする監査等委員会とフジテレビの監査役が主体とな