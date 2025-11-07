開設６９周年記念「戸田プリムローズ・Ｇ１」が１２日から１７日まで、埼玉県のボートレース戸田で開催される。このＰＲのため、戸田ボートレース企業団事業部の小川貴裕部長ら関係者が７日、飛田江己（２４）＝埼玉・１２８期・Ａ１＝を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。開幕２日間の１２ＲはＷドリーム。１号艇には大会３連覇の偉業を目指す地元エースの桐生順平（埼玉）、また２日目は今年６月に当地ＳＧ・グラ