◇フィギュアスケート・GPシリーズ第4戦NHK杯第1日（2025年11月7日大阪・東和薬品ラクタブドーム）フィギュアスケートGPシリーズ第4戦のNHK杯が7日、大阪・東和薬品ラクタブドームで行われた。男子ショートプログラム（SP）では、22年北京五輪銀メダルの鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）が登場した。冒頭の4回転トーループに着氷。得意の4回転サルコーも決めるなど安定感のあるスケーティングを披露した。ジ