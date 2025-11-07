北朝鮮の国旗【ソウル共同】韓国軍は7日、北朝鮮が同日午後0時35分ごろ、平安北道大館付近から短距離弾道ミサイルとみられる1発を日本海に向けて発射したと発表した。約700キロ飛行したという。日本の防衛省も最高高度約50キロで450キロ以上を飛んだと分析。日本の排他的経済水域（EEZ）外に落下したとみられ、航空機や船舶への被害は確認されていない。北朝鮮による弾道ミサイル発射は10月22日以来。米政府が、北朝鮮の金融関