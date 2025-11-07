北海道ニセコ町役場＝8月世界的なスノーリゾートとして知られる北海道ニセコ町が条例で定める宿泊税について、来年11月に現行の段階的定額制から定率制に変更する方針であることが7日、町への取材で分かった。宿泊料金の3％分で、総務省によると、定額制から定率制に変更する自治体は全国初。町内では高価格帯のリゾートホテルが多く展開し、税収増が見込まれるという。町は昨年11月、段階的定額制の宿泊税を導入。宿泊料金を5