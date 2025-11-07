「マスターズＶＳルーキーズ」（７日、戸田）中野希一（２６）＝埼玉・１２６期・Ａ１＝が、７日の準優１１Ｒで２コースから２着を確保。地元の戸田では６回目となる優出を決めた。レース後は「足は上位じゃなくて中堅上位くらいですね」とやや控えめだったが、「優勝戦は８割方、伸びに振ると思います。戸田で優勝した時と同じ感じで行きます」と早々と方向性を定めていた。「スタートは慎重になるけど、その中でも思い切っ