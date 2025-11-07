◆米女子プロゴルフツアーＴＯＴＯジャパンクラシック第２日（７日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）１９年大会覇者で日米通算２１勝の鈴木愛（セールスフォース）が７位で出て１イーグル、５バーディー、２ボギーの６７をマークし、首位と２打差の４位に浮上した。３１歳の鈴木がロケットスタートを切った。出だし１番で残り５９ヤードから５８度ウェッジで放った第３打が直接カップに入る“ダンクイーグル”