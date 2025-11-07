◆プロボクシング▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦４団体統一王者・井上尚弥―ＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１２回戦前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人―ＷＢＣ世界同級９位セバスチャン・エルナンデス（１２月２７日サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）１２月２７日にサ