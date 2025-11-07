ドジャースの大谷翔平投手が、愛犬デコピンとの２ショットを披露した。日本時間７日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。巨大画面の前で、ペットカートに乗せたデコピンと記念撮影した。画面で「Ｗｅｌｃｏｍｅ，ＳｈｏｈｅｉＯｈｔａｎｉ」と歓迎された。ネット上では「デコピンベビーカーに乗ってる。可愛い」の声が。ベビーカーではなく「ペットカート」だが、「ベビーカー上を占領して嬉（うれ）しそう」「デ