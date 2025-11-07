田久保真紀前市長の失職に伴う伊東市長選挙をめぐり、立候補の動きが活発化しています。7日、5月の市長選で田久保前市長に敗れた小野達也元市長が出馬会見を開きました。（小野元市長）「やはり今の伊東市政を正常化させるためには、その使命を果たすのは自分なんだという風に自らにももう1度、問い直し決断をした次第でございます」7日会見を開いた小野達也元市長は現在62歳。2005年から県議を3期務めたのち2017年に伊東市長選