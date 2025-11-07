「いじり｣と｢いじめ｣に境界線は引けるのか？ この難しい問題を2025年11月7日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）は取り上げた。25年の全国高校サッカー大会出場が決まった宮城県の強豪仙台育英高校サッカー部での「いじめ問題」についてだ。被害者の生徒は現在も通院中冒頭にアナウンサーがいじめ発覚までの経緯を説明する。被害にあった高3男子が23年の高校1年時に「うざい」などの暴言を複数の部員から受け、24年