11月7日は二十四節気の「立冬」です。暦の上では冬の始まりですが、福岡県内各地で平年よりも暖かい一日となりました。秋の風物詩、コスモスには、長引いた残暑の影響が出ています。 福岡市東区の海の中道海浜公園では、およそ1万平方メートルの敷地に100万本のコスモスが今、見頃を迎えています。■小川アナウンサー「強い日差しが照りつけていて上着も必要ないほど暖かいですが、こちらでは色鮮やかなコスモスが