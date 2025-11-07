10月23日に行われたプロ野球のドラフト会議。既に指名された選手は、指名挨拶やメディカルチェック、仮契約などを経て、ルーキーイヤーに向けて次の段階に進んでいる。取材現場では、スカウト陣からドラフト会議の“後日談”を聞くことも少なくない。【西尾典文／野球ライター】【意外】蓋を開けてみれば3球団からのスカウトにとどまった創価大・立石正広選手DeNAの入札は意外話題の中心は、今年のドラフトの目玉候補だった立