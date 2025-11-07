ウィリアムズＮＹ連銀総裁 準備金は豊富な状態から「十分な」状態へ移行している 常設レポファシリティーは重要な役割果たしてきた バランスシートのランオフは「計画通り」 近い将来、債券購入を通じて保有資産を再拡大する必要生じる可能性も