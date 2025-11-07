いよいよ8日に迫った高校サッカー選手権静岡県大会準決勝。決勝戦に駒を進めるのは果たしてどのチームか！？準決勝2試合の注目ポイントをたっぷりと紹介します。まずは浜松開誠館と磐田東の西部勢対決。3大会ぶりの優勝を狙う浜松開誠館。準々決勝では、同じプリンス勢の富士市立を相手に3ゴールを奪い快勝。ここまで決勝トーナメント2試合であげた9ゴールはベスト4進出チームで最多。さらに