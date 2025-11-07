通貨オプションボラティリティードル円１週間は７．２％付近、落ち着いた展開 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.175.246.156.41 1MO7.955.576.586.87 3MO8.645.857.396.91 6MO8.976.167.917.14 9MO9.146.348.197.34 1YR9.246.518.417.49 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.117.936.13