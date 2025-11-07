◇フィギュアスケート・GPシリーズ第4戦NHK杯第1日（2025年11月7日大阪・東和薬品ラクタブドーム）フィギュアスケートGPシリーズ第4戦のNHK杯が7日、大阪・東和薬品ラクタブドームで行われた。男子ショートプログラム（SP）では、GP第2戦・中国杯を制した佐藤駿（21＝エームサービス・明大）が登場した。冒頭の4回転ルッツに着氷するなど、2度の4回転ジャンプもクリアし、観衆もスタンディングオベーションで祝福した。S