東京の八丈島で台風による土石流の被害が出てから、あさってで1か月。土石流に襲われた教員住宅が“土砂災害特別警戒区域”にあり、地元から東京都に対し要望があったにもかかわらず、改修工事などが行われていなかったことが分かりました。先月、東京の八丈島を立て続けに襲った台風22号と23号。南東部の末吉地区には土石流が直撃し、町が設置した避難所に大量の泥や流木が流れ込みました。土石流の被害は、隣接する建物にも…。