モデルでタレントのSHELLY（41）が7日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。オーストラリアへの移住について話した。4月にオーストラリアに拠点を移すことを発表し、夏にパースに移住。「子どもたちに海外の生活をさせてあげたいな、っていうのはずっとあったんですけど。パートナーも行くのだったら英語力を付けたい、ということだったので、英語圏の国で物価高が進んでいないところを」と理由を話した。