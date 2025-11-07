【小森香乃 デジタル写真集「幻夏」】 11月7日発売 価格：2,200円 小森香乃 デジタル写真集「幻夏」表紙 【拡大画像へ】 ワニブックスは、小森香乃さんのデジタル限定写真集「幻夏」を11月7日に発売した。価格は2,200円。 週刊ヤングジャンプ主催「制コレ24」メンバーとして活躍するだけでなく、今年10月に公開された映画「ソーゾク」に出演するなど、活動の幅