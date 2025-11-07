世代を超えて愛される「うた」がある。歌唱したい「うた」がある──。◆本人による歌唱アドバイス 動画演歌・歌謡曲シーンから注目の作品を毎月紹介する連載企画「いま、聴きたい演歌・歌謡曲（本人歌唱指導付き）」の第23回目。今回は舞乃空「人は恋して花を詠む」、里野鈴妹「島酒場」、塩乃華織「秘恋抄」、秋岡秀治「坂本龍馬〜日本の夜明けの夢を見る〜」を紹介する。（協力：日本クラウン）■舞乃空「人は恋して花を詠む」1