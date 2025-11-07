BUCK∞TICKが、2025年12月24日に発売するLive Blu-ray&DVD『TOUR 2025 スブロサ SUBROSA』のジャケット写真を公開した。本作は、メンバー4人による新体制のBUCK∞TICKが、アルバム『スブロサ SUBROSA』を携えて行った初の全国ツアー＜BUCK∞TICK TOUR 2025 スブロサ SUBROSA＞から、追加公演ファイナルとなる2025年7月9日に行われた東京・LINE CUBE SHIBUYA公演の模様を全曲収録した映像作品である。この度公開となったジャケ