11月6日、中国大使館でおこなわれた映画『名無しの子』完成披露試写会にスペシャルゲストとして参加したのは、金髪にイメージチェンジした小島瑠璃子。公の場に登場するのは2023年5月以来、じつに901日ぶりだった。「小島さんは10月21日、自身のInstagramで《およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます》と発表。2023年3月に結婚した実業家男性とは、2025年2