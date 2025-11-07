撮影◎Victor Nomoto - MetacraftACIDMANが10月26日、東京・日本武道館にて、全国ツアー＜This is ACIDMAN＞のファイナル公演を開催した。先ごろ公開した7年ぶり7度目の日本武道館公演オフィシャルレポートに続いて、そのバンドサウンドや起伏に富んだステージ展開に迫る詳細レポートをお届けしたい。◆ACIDMAN 画像26点◆◆◆「想像していた何倍もの景色です。(そんな景色を作り出せる)音楽ってすごいと思いま