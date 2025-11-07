三井住友カードは、PayPayと三井住友カードユーザーを対象とした「PayPayで三井住友カードを使おう！登録＆ご利用で最大1,000％還元キャンペーン」を開始した。●PayPayで三井住友カードを優遇11月4日〜2026年1月18日のキャンペーン期間中に、2つの条件を満たすと、抽選で100人に、対象のPayPay決済利用分に対して最大1000％のPayPayポイントを進呈する。上限は5万ポイント。さらに外れても、100円相当のVポイントがもらえる。